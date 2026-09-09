Alimentazione: Lollobrigida, 'Plasmon è qualità italiana in filiera per benessere dei bimbi'

"In questi anni molte aziende stanno tornando a produrre in in Italia, affermando la qualità italiana nelle filiere. La realtà di Plasmon è importante perché si prende cura dei nostri bambini nel processo attraverso l'alimentazione per riuscire a garantire longevità e benessere per tutta la vita". Così Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intervenendo al Programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon.