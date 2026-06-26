Alimentazione: Malavasi (Ivsi), '4 italiani su 10 sanno poco o nulla sul rapporto tra salumi e salute'

"Dall'indagine di Astraricerche, condotta su oltre 1.200 italiani tra 18 e 70 anni, è emerso che più del 60% consuma salumi almeno una volta a settimana e che il 65% ritiene che i salumi possono essere inseriti tranquillamente in una corretta alimentazione, in uno stile di vita sano ed equilibrato. Il social listening di Extreme rivela che il 37% ricerca soprattutto ricette, informazioni di gusto e aspetti conviviali legati ai salumi. Quindi sicuramente i salumi hanno un vissuto positivo. C'è però un altro aspetto emerso: quello dell'informazione, il 40% degli intervistati dichiara di sapere poco o niente sul rapporto tra salumi e salute. Da qui nasce l'Osservatorio Ivsi e la campagna 'Buono a sapersi'". È quanto affermato da Monica Malavasi, direttrice Ivsi - Istituto valorizzazione salumi italiani, intervenendo alla presentazione della campagna informativa Buoni a Sapersi, al cui centro trova spazio l'Osservatorio di Ivsi, che ha l'obiettivo di promuovere una corretta informazione scientifica e contrastare eccessive semplificazioni e allarmismi sul tema dei salumi e della salute.