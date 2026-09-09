Alimentazione: Prandini (Coldiretti), 'fare rete per valorizzare cibo di qualità'

"La filiera deve scommettere in termini di rete, mettendo tutti nella possibilità di discutere rispetto a un processo che ci metta nella condizione non solo di produrre cibo di alta qualità, come già fanno i nostri agricoltori, ma di valorizzarlo e farlo percepire ai nostri bambini perché quella nutrizione diventerà l'elemento che farà la differenza nella loro crescita". Così Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti, in occasione di Programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon.