Alimentazione: Programma Academy, formazione e network per fare prevenzione

La nutrizione come elemento essenziale della cura e del benessere dei più piccoli, saper fare rete tra professionisti sanitari, istituzioni e aziende per definire obiettivi condivisi, prevenire la malnutrizione da cibi ultraprocessati. E' con questi obiettivi che a Sabaudia, in provincia di Latina, le scuole di specializzazione in pediatria, numerose società scientifiche, istituzioni e Plasmon hanno raccolto 150 giovani pediatri in formazione per Programma Academy, una due giorni incentrata sulla nutrizione infantile come terapia e investimento in salute.