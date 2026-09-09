Alimentazione: Scordamaglia (Filiera Italia), 'ristorazione scolastica valorizzi qualità nutrizionale'

"La ristorazione scolastica è di fondamentale importanza. Come Filiera Italia, insieme a Coldiretti, stiamo lavorando molto a livello europeo. Entro il 9 settembre verrà pubblicato un nuovo regolamento sul public procurement in cui abbiamo chiesto che la ristorazione scolastica non sia mai al massimo ribasso, ma valorizzi la qualità nutrizionale perché, per molti bambini è l'unica occasione di accesso, durante la giornata, ad un vero pranzo completo, che deve essere sempre più equilibrato. Inoltre, abbiamo avuto un importante successo in Italia con azioni come 'Campagna Amica' presso gli ospedali per la sensibilizzazione sul valore della dieta come prevenzione delle malattie". A Roma, per esempio, verranno escluse "gli alimenti ultra processati dalle mense scolastiche". Lo ha detto Luigi Scordamaglia, amministratore delegato Filiera Italia, in occasione di Programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon.