Benessere sessuale e fertilità, a Catania torna l’Happy Love Day

Ritorna anche quest’anno l’Happy Love Day, l’Open Day organizzato dall’Uoc Coordinamento territoriale Materno-infantile dell’Asp di Catania nei Consultori familiari, in occasione della Giornata mondiale del benessere sessuale (World Sexual Health Day), promossa dalla World Association for Sexual Health (Was) e condivisa dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il 4 settembre - informa una nota - tutti i Consultori familiari dell’Asp di Catania apriranno le porte alla comunità, con accesso libero e gratuito per tutta la giornata e senza necessità di prenotazione. L’iniziativa è dedicata al benessere sessuale, alla fertilità e alla prevenzione e offre ai cittadini la possibilità di ricevere informazioni, confrontarsi con i professionisti e conoscere più da vicino i servizi consultoriali. "Entra, chiedi, esci con una risposta" è il messaggio scelto per la giornata: senza appuntamento, senza costi e senza imbarazzo, sarà possibile parlare direttamente con un professionista. L’obiettivo è anche rafforzare il rapporto tra servizi e comunità e promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute sessuale e riproduttiva nelle diverse fasi della vita.

L’Happy Love Day - si legge - rappresenta "un’occasione per promuovere la prevenzione, favorire una maggiore consapevolezza sulla fertilità e sulla salute sessuale e contribuire a superare tabù e difficoltà che possono ostacolare il confronto con i professionisti". Nel corso della giornata sarà presente il "team multidisciplinare al completo dei Consultori familiari: ginecologi, ostetriche, psicologi e assistenti sociali saranno a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini e fornire informazioni e orientamento. Particolare attenzione sarà dedicata ai temi della fertilità, della prevenzione e della salute sessuale, con informazioni rivolte alle persone nelle diverse età della vita". Sono previsti inoltre momenti di confronto, incontri e video informativi sui temi del benessere sessuale e riproduttivo.

Una particolare attenzione sarà rivolta ai più giovani. Nei Consultori Familiari è infatti "presente lo Spazio Giovani, uno spazio riservato agli adolescenti dai 14 ai 18 anni, nel quale trovare ascolto, informazioni e il supporto dei professionisti". Le attività sono finalizzate a favorire una maggiore conoscenza e consapevolezza sui temi della crescita, della socialità, della sessualità, della procreazione responsabile e del rispetto del proprio corpo e della propria identità.

L’Happy Love Day 2026 si inserisce nel percorso di promozione della salute e dei corretti stili di vita portato avanti dai Consultori familiari dell’Asp di Catania. I Consultori rappresentano un punto di riferimento territoriale per la tutela della salute della donna, per la salute nell’età evolutiva e nell’adolescenza e per il sostegno alle relazioni di coppia e familiari. Sono inoltre importanti porte d’ingresso per la prevenzione e per i percorsi di screening oncologico, in particolare per la prevenzione del tumore del collo dell’utero.

L’attività dei Consultori "si integra con la rete territoriale dell’Asp e con le Case della Comunità, secondo un modello di assistenza sempre più vicino alle persone, orientato a intercettare precocemente i bisogni di salute, facilitare l’accesso alla prevenzione e accompagnare i cittadini attraverso l’integrazione tra professionisti e servizi". Per individuare il Consultorio familiare più vicino e consultare l’elenco delle sedi è possibile visitare il sito aspct.it, nelle pagine dedicate ai Consultori familiari.