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Brunese (Sirm): "Innovazione impatta su radiologia, formazione giovani determinante"

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02 aprile 2026 | 14.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Negli ultimi 5 anni la radiologia ha registrato un rapido sviluppo tecnologico, con innovazioni in ambiti come tomografia computerizzata e risonanza magnetica che incidono direttamente sulla pratica clinica". Lo ha detto Luca Brunese, presidente eletto della Società italiana radiologia medica (Sirm) in occasione del primo corso formativo per radiologi under 40 che si è tenuto a Catania. Per Brunese diventa quindi fondamentale "formare giovani radiologi pronti ad affrontare queste nuove sfide. Se la formazione universitaria garantisce solide basi teoriche, è necessario rafforzare l'esperienza pratica. In questo contesto, la Sirm promuove eventi nazionali per favorire il confronto tra professionisti e l'analisi di casi reali. L'obiettivo è integrare teoria e impatto clinico, preparando i giovani già oggi impegnati negli ospedali ad affrontare un sistema sanitario".

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