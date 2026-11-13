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Cannabis, il neurologo Sorrentino: "Ecco cosa rischiano i giovani"

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Il libro dell'esperto sul "grande inganno" di una droga definita "leggera" presentato a Roma. "Dalla sindrome amotivazionale agli attacchi di panico, i pericoli per un cervello in sviluppo"

Cannabis, il neurologo Sorrentino:
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13 novembre 2026 | 20.54
Redazione Adnkronos
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"I danni della cannabis sono sia di tipo neurologico che di tipo psichiatrico. C'è la tanto temuta sindrome amotivazionale, in cui i giovani cominciano a diventare apatici, a isolarsi, ad avere un danno sul quoziente intellettivo. Per quanto riguarda le malattie psichiatriche, ci sono gli attacchi di panico, la paura della paura, il disturbo bipolare, i disturbi della personalità, le crisi psicotiche con fenomeni di depersonalizzazione". A tracciare il quadro è il neurologo Rosario Sorrentino, oggi al Centro Studi Americani di Roma, a margine della presentazione del libro 'Cannabis. Il grande inganno', di cui è autore insieme alla psicoterapeuta Francesca Weihs. Tra i relatori dell'evento il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il neurochirurgo Giulio Maira, la giornalista Barbara Palombelli, con la moderazione della conduttrice Annalisa Bruchi. Nel libro l'esperto illustra i rischi per i più giovani e cosa succede davvero al cervello quando cannabis, alcol, droghe e abuso di tecnologie interferiscono con lo sviluppo cerebrale.

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