Cappellacci (Fi): "40 anni Fism esempio virtuoso per sfide Ssn"

In occasione degli Stati generali: "Con la Federazione colloquio costante, produttivo e proficuo. Investimenti per rinforzo territoriale e prevenzione"

"I 40 anni Fism sono un'occasione importante per poter riflettere sulle sfide che ci aspettano partendo proprio dall'esempio virtuoso" della società scientifica "che con questo consolidamento e questa crescita è un esempio da seguire per tutti". Così Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione della Camera, all'Adnkronos Salute questa mattina a Roma alla quarta e ultima tappa degli Stati generali della Fism, Federazione delle società medico scientifiche italiane, momento conclusivo e celebrativo degli eventi per i 40 anni di attività.

"Oggi affrontiamo delle sfide importanti - continua Cappellacci - la popolazione che invecchia, le diseguaglianze territoriali, le cronicità che aumentano: bisogna mettere in campo nuove formule, nuove ricette. Noi siamo impegnati su tutti i fronti: il rinforzamento della medicina territoriale, l'innovazione tecnologica, la formazione e valorizzazione del personale. Sono tutti aspetti fondamentali sui quali stiamo lavorando. Con la Fism c'è un colloquio costante, molto produttivo e molto proficuo. Attualmente abbiamo un'indagine conoscitiva sul personale sanitario. Sono sicuro che questo lavoro comune porterà a individuare delle strade giuste che percorreremo insieme sino all'obiettivo".

"Questa manovra di bilancio porta con sé 2 colleganti: uno è sulla riforma del Dm 70-77, quindi il rapporto tra ospedale e territorio, la medicina territoriale, il rinforzo della territoriale"; l'altro è "investire nella prevenzione, ma farlo in modo serio, in modo convinto, perché qualunque sistema sanitario", senza interventi sui sanitari, "non potrà mai reggere l'impatto e le conseguenze delle malattie" croniche. C'è "un'opportunità straordinaria che nasce anche dall'esistenza di finanziamenti importanti sul piano nazionale", con "l'evoluzione della tecnologia che si integra perfettamente con una riorganizzazione e un potenziamento territoriale" conclude Cappellacci.