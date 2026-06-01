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La ciliegia e le qualità 'nascoste', Calabrese: "Anche il gambo fa bene"

Il professore: "Il gambo si può far bollire, la bevanda ha proprietà diuretiche"

Ciliegie - (Foto Canva)
Ciliegie - (Foto Canva)
01 giugno 2026 | 15.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per la ciliegia, il detto 'non si butta niente'. Le proprietà del frutto in sé sono note. Le ciliegie sono ricche di antiossidanti, in particolare gli antociani, e contengono vitamina C. Sono frutti ipocalorici, con un 'carico' spesso inferiore 60 calorie per 100 grammi, e hanno il pregio di frenare la fame. Quando si mangia una ciliegia, si tende a buttar via il gambo. E invece, anche il 'rametto' può diventare utile. "Le proprietà del frutto sono ben conosciute. La ciliegia non è importante solo per gli antociani e per la possibilità di assumere la rutina e la quercetina che difendono le arterie", dice il professor Giorgi Calabrese, medico specializzato in Scienze dell'Alimentazione, docente universitario, Consulente Scientifico del Ministero della Salute.

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"Le ciliegie hanno anche il gambo. Si può 'pulire' e poi far bollire nell'acqua. Quando la bevanda raggiunge una temperatura gradevole, si può bere: in questo modo si assume un diuretico naturale efficacissimo. Il gambo, trattato in questo modo, funziona come un farmaco e fa urinare molto".

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ciliegia gambo ciliegia diuretica
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