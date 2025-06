Cottone (Centro Astalli Palermo): "Progetto Vulnerabili utile anche per prevenzione diabete"

“Questo progetto per noi ha una doppia valenza: una è quella di potere migliorare il nostro rapporto con i pazienti diabetici in condizioni di marginalità tramite la disponibilità dell’insulina che avremo in sede, la seconda valenza è quella educativa, poiché ci consentirà di dare informazioni sulla prevenzione del diabete”. Lo ha detto Carmelo Cottone, vice presidente Centro Astalli Palermo, alla presentazione, oggi alla Camera dei deputati, del progetto ‘Vulnerabili’, promosso da Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico per sostenere chi non ha accesso alle cure per il diabete.