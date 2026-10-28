Curasept lancia 'I Colori del Sorriso', la guida agli stili comportamentali

Metodico o sperimentatore? Amante della compagnia o sbrigativo ed essenziale? Lo stile comportamentale di ciascuno può dare informazioni preziose per scoprire le strategie più efficaci per prendersi cura al meglio del proprio sorriso. È da questa riflessione che nasce 'I Colori del Sorriso', la guida di Curasept che per la prima volta declina il modello 'Brainbow' del professore e formatore Simone Bandini Buti alla salute orale. Presentata a Milano sul finire del Mese della prevenzione orale e realizzata con la collaborazione dell'ideatore di Brainbow e di Daniele Modesti, igienista dentale e docente universitario, la guida mira a rendere più efficace, duratura e piacevole la cura di sé per chi fatica a trovare il tempo o la giusta motivazione, promuovendo così anche la prevenzione di problematiche a carico di denti e bocca.