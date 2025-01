Diabete: Cherubini (Siedp), “insulina senza catetere adatto anche a bambini e adolescenti”

“Siamo molto felici, noi pediatri in particolare, di questo nuovo dispositivo, per la sua semplicità, praticità, sicurezza e anche per la migliore qualità della vita che può garantire per i bambini, dai più piccoli agli adolescenti. Credo che tra i valori di questo strumento ci sia anche quello di poterlo utilizzare in bambini che hanno bisogni speciali e negli adolescenti che rifiutano qualunque tipo di terapia”. Così Valentino Cherubini, presidente di Siedp, la Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica, commenta, alla VII edizione del Theras day, la disponibilità, sul mercato italiano, del dispositivo Pod(R)Evolution–Omnipod 5.