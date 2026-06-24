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Disabilità: Lega del Filo d'Oro, '+74% di assistiti in 10 anni, aumenta presenza sul territorio'

24 giugno 2026 | 11.28
Redazione Adnkronos
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Cresce la presenza e l'impatto delle attività della Lega del Filo d'Oro a sostegno delle persone sordocieche e delle loro famiglie. Tra il 2015 e il 2025, l'ente ha ampliato la propria presenza territoriale, passando da 8 a 12 regioni, e nell'ultimo anno ha raggiunto il numero record di persone seguite: 1.405 persone, con un incremento del 74% nell'arco di un decennio. Nello stesso periodo, i volontari sono aumentati da 592 a 769 e l'organico ha superato il numero di 800 persone. Oggi l'obiettivo della Lega del Filo d'Oro è rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio, per garantire servizi sempre più vicini ai bisogni delle persone. Con la prossima apertura della Sede Territoriale di Nuoro, si estenderà ulteriormente la presenza della Fondazione anche in Sardegna, per un totale di 13 regioni nel 2026. I dati sono stati resi noti dalla Fondazione in vista della Giornata internazionale della sordocecità, che si celebra il 27 giugno.

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