"Il digital divide esiste per le persone, come gli anziani che meno facilmente hanno accesso alla Sanità digitale, ma anche a livello territoriale. Il lavoro che va fatto è rendere una sanità che sia accessibile a tutti in tutti i territori". Lo ha detto Raffaele Donini, Ass.re Salute Emilia Romagna, al Convegno Connected Care sulla digitalizzazione della sanità organizzato da Fnopi, Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche.