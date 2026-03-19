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Farmaceutica, Alparone (Lombardia): "L'innovazione sceglie Milano"

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L'assessore all'inaugurazione dei nuovi uffici di Regeneron: "Capitale umano specializzato che resta in Italia"

Marco Alparone
Marco Alparone
19 marzo 2026 | 13.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quando le aziende che fanno innovazione e ricerca, soprattutto nel campo farmaceutico, scelgono la Lombardia per la propria sede, c'è un motivo: è l'ecosistema lombardo, fatto di università, istituti clinici e istituzioni che permettono di trovare l'ambiente ideale in cui la loro competitività, anche a livello mondiale, trova la propria affermazione”. Così Marco Alparone, vice presidente e assessore al Bilancio e finanza della Regione Lombardia, partecipando a Milano all'inaugurazione dei nuovi uffici di Regeneron in Italia, con cui la farmaceutica biotech conferma la volontà di continuare a investire nel Paese nell'ambito della strategia di espansione internazionale avviata nel 2021.

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Alparone evidenzia poi l'importanza del capitale umano "delle aziende con un forte valore di innovazione e di ricerca. Ci sono tantissimi giovani, spesso più donne che uomini - osserva - che hanno delle elevatissime competenze. Questi sono gli esempi di quel capitale umano che non va via. Sceglie Milano, la sceglie per rimanere e per investire il proprio talento", conclude Alparone.

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