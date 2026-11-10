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Farmaceutica: Gemmato, "Testo unico volano di compliance e aderenza terapeutica"

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10 novembre 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
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Il nuovo Testo unico vuole essere uno "straordinario volano di compliance e di aderenza terapeutica, che si concretizza in una migliore cura e in un risparmio per il Servizio sanitario nazionale pubblico, perché un cittadino che aderisce meglio alla terapia si ammala meno e quindi fa risparmiare le casse dello Stato". È quanto affermato da Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute, in occasione dell'incontro "Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema", organizzato da Nuove Reti a Roma.

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