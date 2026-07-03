Farmaceutica: nasce a Roma la roundtable per preservare la competitività europea

Mentre l'Europa rischia di rimanere indietro a Stati Uniti e Asia, il vecchio continente vaglia le strategie necessarie per mantenere la sua competitività nel settore. In questo contesto è nata la roundtable "Competitività, investimenti e accesso all'innovazione in salute: una sfida per l'Europa", promossa dalla farmaceutica belga UCB, in collaborazione con l'Ambasciata del Belgio in Italia. Un incontro che ha visto riuniti a Roma, presso la Residenza dell'Ambasciatore del Belgio, rappresentanti delle principali istituzioni italiane ed europee con l'obiettivo di promuovere un confronto sulle politiche necessarie a rafforzare il ruolo dell'Europa nelle Life Sciences, favorire un ecosistema più attrattivo per gli investimenti, sostenere la ricerca e accelerare l'accesso dei pazienti alle innovazioni terapeutiche.