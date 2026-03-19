Farmaceutica: Regeneron punta sull'Italia e inaugura i nuovi uffici a Milano

Nuovi uffici a Milano. Così Regeneron conferma l'Italia come uno dei mercati prioritari nell'ambito della strategia di espansione internazionale dell'azienda, avviata nel 2021. In Italia, dove è approdata nel 2023, la biofarmaceutica conta circa 120 dipendenti nelle due business unit di onco-ematologia e immunologia, circa 40 studi clinici attivi e diverse collaborazioni con istituzioni accademiche. L'hub milanese sarà strategico per consolidare la presenza di Regeneron nel sistema economico e sanitario italiano.