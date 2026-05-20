Farmaceutica: Roche  sostiene con 'Ricerca Circolare' la Giornata internazionale degli studi clinici

Aumentare la consapevolezza del cittadino sull'importanza della ricerca clinica, come prerequisito necessario per far progredire le conoscenze scientifiche e migliorare i trattamenti delle malattie. È l'obiettivo della Giornata internazionale degli studi clinici, che si celebra il 20 maggio, su inziativa di Afi (Associazione farmaceutici industria), Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri internisti), Gidm (Gruppo italiano data manager e coordinatori di ricerca clinica), Simef (Società italiana medicina farmaceutica) e che Roche sostiente, nell'ambito del progetto 'Ricerca Circolare'.