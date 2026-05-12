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Farmaceutica: Sartori (BeOne), 'con tislelizumab si concretizza impegno in tumori solidi'

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12 maggio 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
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"La cura non si esaurisce con il solo trattamento farmacologico, ecco perché l'integrazione è fondamentale. BeOne, già nel nome, abbraccia l'idea di unione a 360 gradi con le associazioni dei pazienti, le comunità scientifiche, le università e le istituzioni. Siamo partner di istituti di ricerca, atenei e organizzazioni di pazienti, un impegno che intendiamo continuare a portare avanti con determinazione". Sono le parole di Marco Sartori, General Manager di BeOne Medicines Italia, che ha preso parte, a Milano, all'incontro con la stampa dedicato all'innovazione nella cura dei tumori dello stomaco, dell'esofago e del polmone, anche alla luce dell'approvazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), della rimborsabilità di tislelizumab per il trattamento di queste neoplasie.

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