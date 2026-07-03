Farmaci: Eichberg (Mimit), 'quadro regolatorio chiaro che consenta investimenti in Italia'

"Il Ministero dell'Impresa e del Made in Italy, nel suo Libro Bianco 'Made in Italy 2030', che disegna una strategia di politica industriale per il prossimo quinquennio, vede il settore farmaceutico tra quelli emergenti. È necessario un quadro regolatorio chiaro che consenta gli investimenti nel nostro Paese, sia nazionali che esteri. Oggi, dei circa 75 miliardi di produzione, più del 60% viene da investimenti esteri". Sono le parole di Federico Eichberg, capo di gabinetto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), intervenendo a Roma all'evento 'Competitività, investimenti e accesso all'innovazione in sanità: una sfida per l'Europa', organizzato presso la residenza dell'Ambasciatore del Belgio, promosso da Ucb in collaborazione con l'Ambasciata del Belgio in Italia.