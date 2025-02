Farmaci: Ligustro (Comitato Macula), ‘aflibercept 8 mg riduce numero iniezioni e postumi’

Nella somministrazione di aflibercept 8 mg “c’è un distanziamento anche di 5 mesi” tra un’iniezione e l’altra. Questo vuol dire tanto per il paziente: stare bene, vedere bene, non vivere la frequenza della ‘violenza’ dell'iniezione e non avere gli effetti collaterali dell'iniezione, in quanto un conto è farne 12, un conto è farne 2” all’anno. “Più si abbassa il numero, più si riduce la statistica” anche “dell'evento avverso”. Sono le parole di Massimo Ligustro, presidente del Comitato Macula, la prima associazione italiana di pazienti affetti da maculopatie o retinopatie, in occasione dell’incontro dal titolo “Una nuova opportunità per la gestione della maculopatia” organizzato da Bayer a Milano.