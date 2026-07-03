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Farmaci: Lorenzin (Pd), 'sistema protegga industrie, università e ricerca Made in Italy'

03 luglio 2026 | 11.32
Redazione Adnkronos
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"La competitività attuale dell'Europa e dell'Italia si gioca sulla capacità di presidiare le traiettorie dell'innovazione. Senza ricerca non c'è innovazione, senza innovazione non c'è competizione industriale e senza competizione industriale non c'è lavoro. Oggi ci troviamo ad affrontare una fortissima crisi esogena. Da un lato siamo schiacciati dalle politiche protezionistiche e dai dazi americani sul mercato europeo; dall'altro subiamo la forte competizione cinese. Il nostro modello attuale si basa su meccanismi ormai superati e non ci permette di reagire tempestivamente alle dinamiche globali. Abbiamo bisogno di un sistema che protegga le nostre industrie, le nostre università e le nostre eccellenze nella ricerca. L'altro elemento fondamentale è il capitale umano: la grande ricchezza dell'Europa è sempre stata, e rimane, questa. Se perdiamo il nostro capitale umano, perdiamo la nostra risorsa più grande" Lo dichiara la senatrice Beatrice Lorenzin, partecipando all'incontro 'Competitività, investimenti e accesso all'innovazione in sanità: una sfida per l'Europa', svoltosi presso la residenza dell'Ambasciatore del Belgio a Roma, promosso da Ucb in collaborazione con l'Ambasciata del Belgio in Italia.

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