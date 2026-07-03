Farmaci: Murelli (Lega), 'garantire accesso a innovativi con Testo unico'

"Dobbiamo avere nel Testo unico sulla legislazione farmaceutica una visione chiara: quella di poter allargare il sistema della legislazione farmaceutica per fare in modo che i farmaci innovativi arrivino direttamente al paziente ancora prima che vengano approvati da AIFA, oppure accorciando quelli che sono i tempi di approvazione. Un farmaco innovativo, infatti, determina la qualità della vita del paziente, ma soprattutto dà speranza di vita e contribuisce al risparmio dei costi del Servizio sanitario nazionale. In più, nel momento in cui adottiamo questo tipo di visione, rimaniamo competitivi all'interno del sistema internazionale". Lo afferma Elena Murelli, X Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale al Senato, partecipando all'evento 'Competitività, investimenti e accesso all'innovazione in sanità: una sfida per l'Europa', organizzato presso la residenza dell'Ambasciatore del Belgio a Roma, promosso da Ucb in collaborazione con l'Ambasciata del Belgio in Italia.