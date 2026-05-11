Farmaci: neurologo Tessitore 'fase trasformativa caratterizzata dalla ricerca di anticorpi'

"Da un punto di vista terapeutico siamo indubbiamente in una fase trasformativa, caratterizzata dalla ricerca e dallo sviluppo di anticorpi in grado di targettizzare il processo biologico della malattia. Tuttavia restano aperte alcune criticità che sono tuttora all'attenzione delle autorità regolatorie e della comunità scientifica, e che rappresentano una parte rilevante della sfida attuale nella gestione della malattia di Alzheimer". Questo l'intervento di Alessandro Tessitore, professore di Neurologia, università della Campania L. Vanvitelli, Napoli, in riferimento all'iter ancora aperto sulla rimborsabilità del farmaco anticorpi monoclonali per Alzheimer.