Farmaci, Parkinson: Ce approva nuova formulazione di levodopa/carbidopa per benefici prolungati

La Commissione europea - Ce ha dato il via libera all'immissione in commercio di una nuova formulazione di levodopa/carbidopa a rilascio modificato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da Malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie da moderate a severe non adeguatamente controllate dalla terapia standard. I risultati dello studio clinico di fase III Rise-Pd mostrano come la nuova formulazione a rilascio modificato sia in grado di estendere la durata dei benefici del farmaco combinando granuli a rilascio immediato e pellet a rilascio prolungato in un'unica capsula rigida. Prima nella sua classe, la nuova formulazione risponde ad uno dei bisogni finora insoddisfatti dei pazienti affetti dalla patologia neurologica a più rapida crescita a livello mondiale secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.