Freddo e giorni della Merla, nutrizionista 'con zuppe e tisane comfort ed energia'

tisana_calda_raffeddore_canva
26 gennaio 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
Freddo e pioggia sull'Italia annunciano l'arrivo dei giorni della Merla, che secondo l'antica tradizione sarebbero quelli con le temperature più rigide dell'anno. Come possiamo difenderci anche a tavola? "L'alimentazione in questi giorni in cui il termometro scenderà deve prevedere i brodi caldi - spiega all'Adnkronos Salute il nutrizionista e fitoterapeuta Ciro Vestita - Quando le nostre nonne cucinavano il brodo di pollo in inverno non era solo una minestra calda, ma una zuppa fatta con il pollo, ricchissima di antibiotici naturali. Quindi mangiare nei momenti di maggior abbassamento delle temperature il brodo caldo può fare solo che bene. Poi si devono prediligere la frutta e la verdura, ad esempio il cavolo bollito con un pochino di olio aiuta le difese immunitarie".

Una 'coccola' mentre fuori nevica o piove "può essere la tisana, magari una energizzante che può darci la forza e il vigore, quella di zenzero che è una pianta fantastica. Una tazzina di ginger a colazione fa molto bene, ma anche la malva che è depurativa", suggerisce Vestita. Per le zuppe, invece, l'esperto consiglia "quella di cavolo nero che è un ortaggio di stagione e nutriente", che si può abbinare "con la zucca o le rape che danno molta energie". Per concludere poi con "una tisana di latte con miele e peperoncino - che ha la capsaicina, un fortissimo antivirale - Ci fa stare meglio e ci dà energia".

