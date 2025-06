Galletti (Novo Nordisk):  "Vicini a chi ha diabete ed è più fragile"

“Ci sono persone che vivono nel nostro territorio a cui l’accesso alle cura è limitato per svariate ragioni. Noi sentiamo l’obbligo morale e civile di raggiungere anche queste persone, per non aggiungere la fragilità della patologia alla fragilità della situazione socioeconomica. Questa è l’essenza del progetto”. Lo ha detto Alfredo Galletti, amministratore delegato di Novo Nordisk Italia, alla presentazione di ‘Vulnerabili’, l’iniziativa promossa da Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico per sostenere chi non ha accesso alle cure per il diabete e lanciata oggi alla Camera dei deputati.