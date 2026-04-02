Gandolfo (Sirm): "Radiologia d'urgenza scuola fondamentale per giovani medici"

"La radiologia d'urgenza rappresenta una straordinaria palestra formativa per un giovane medico, per un radiologo. In questo contesto, infatti, non basta essere precisi: è fondamentale saper decidere rapidamente, gestire la pressione e fornire risposte immediate che possono influenzare in modo diretto le cure del paziente. Al di là delle inclinazioni personali o degli ambiti di interesse, è infatti una competenza che ogni radiologo deve acquisire. Inoltre, favorisce in modo decisivo la capacità di lavorare in team, perché è proprio nelle situazioni di emergenza che il lavoro di squadra diventa essenziale". Lo ha detto Nicoletta Gandolfo, presidente nazionale della Società italiana radiologia medica (Sirm) e Direttore del Dipartimento Immagini dell'Azienda metropolitana ospedaliera di Genova, in occasione del primo corso formativo per radiologi under 40 che si è tenuto a Catania.