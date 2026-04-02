circle x black
Cerca nel sito
 

Gandolfo (Sirm): "Radiologia d'urgenza scuola fondamentale per giovani medici"

sponsor

02 aprile 2026 | 14.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La radiologia d'urgenza rappresenta una straordinaria palestra formativa per un giovane medico, per un radiologo. In questo contesto, infatti, non basta essere precisi: è fondamentale saper decidere rapidamente, gestire la pressione e fornire risposte immediate che possono influenzare in modo diretto le cure del paziente. Al di là delle inclinazioni personali o degli ambiti di interesse, è infatti una competenza che ogni radiologo deve acquisire. Inoltre, favorisce in modo decisivo la capacità di lavorare in team, perché è proprio nelle situazioni di emergenza che il lavoro di squadra diventa essenziale". Lo ha detto Nicoletta Gandolfo, presidente nazionale della Società italiana radiologia medica (Sirm) e Direttore del Dipartimento Immagini dell'Azienda metropolitana ospedaliera di Genova, in occasione del primo corso formativo per radiologi under 40 che si è tenuto a Catania.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza