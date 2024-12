Gemmato: “Professionisti al centro del rinnovamento del Sistema Sanitario Nazionale”

Gemmato: “Le società scientifiche, raggruppate nella FISM, forniscono stimolo, supporto e collaborazione al Sistema Sanitario Nazionale. Oggi si parla di prevenzione, di nuovi modelli organizzativi e di come migliorare un apparato vecchio di 46 anni: un contesto che ha bisogno di essere rivisto, e i professionisti, assieme al Governo, spingono in questa direzione”. Così l’On. Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla Salute, in occasione della quarta tappa degli Stati Generali FISM, la Federazione delle Società Medico-Scientifiche italiane che ha celebrato a Roma il quarantesimo anniversario.