Gemmato: "Sulla prevenzione sinergia con i professionisti della sanità. Tutti proattivi"

"La sinergia tra tutti i protagonisti della sanità del territorio è fondamentale in termini di prevenzione. Serve per facilitarla. Abbiamo delle campagne importanti da fare dove deve esserci un peso attivo delle professioni che può spingere anche gli screening. La diagnosi precoce significa salvare vite ma anche far risparmiare le casse dello Stato. Dal confronto - ha spiega il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato - emerso oggi all'ultima giornata degli Stati generali della prevenzione a Napoli, arriva proprio questo messaggio: confronto con i professionisti di riferimento. Emerge una grande volontà proattiva da parte di tutti di voler investire in prevenzione".