Giornata emofilia, l'appello di FedEmo a Roma: manca personale specializzato

L'assistenza alle persone con emofilia in Italia vive oggi un paradosso: la ricerca corre veloce con terapie innovative, ma il sistema sanitario rischia di restare indietro per mancanza di personale formato. Con oltre 9mila pazienti con emofilia nel nostro Paese, è urgente affrontare il nodo del ricambio generazionale e della formazione specialistica. Se ne è parlato a Roma durante l'incontro organizzato da FedEmo (Federazione delle associazioni emofilici) organizzato in occasione della XXII Giornata mondiale dell'Emofilia.