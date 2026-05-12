Giornata infermiere, Cappellacci (Fi) 'mani e sguardi che rassicurano nei momenti più difficili'

"Oggi non si celebrano soltanto delle professioni, si celebrano mani che tengono altre mani nel momento più difficile, notti senza orario, sguardi che rassicurano prima ancora delle parole. Persone che ogni giorno entrano nelle stanze della paura portando competenza, umanità e presenza. La Repubblica rende omaggio agli infermieri italiani ed è giusto che questo accada". Così Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari sociali della Camera, intervenuto al convegno 'Un secolo di sapere infermieristico - Nati per prendersi cura, formati per eccellere', organizzato oggi a Roma dalla Fnopi (Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche) in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere (12 maggio). Un appuntamento che si è svolto alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.