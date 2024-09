Giornata nazionale Sla, Rafanelli (Aisla): "Grazie per questa grande mobilitazione"

"La giornata nazionale della Sla è un messaggio molto forte e forse mai come questa volta c’è stata una grande mobilitazione. Ringrazio Regione Lombardia e l’assessore Lucchini per questa grande opportunità”. Così, Davide Rafanelli, presidente Slafood e consigliere direttivo dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, ha commentato l’iniziativa che ha visto l’illuminarsi di verde il Belvedere di Palazzo Lombardia per la 17esima Giornata nazionale della sclerosi laterale amiotrofica (Sla), evento ideato, organizzato e promosso il 14 e 15 settembre da Aisla.