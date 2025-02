Herpes Zoster, igienista Di Rosa: “Vaccinazione riduce patologia e conseguenze sanitarie”

"Dal punto di vista della resa in termini economici, oltre che di salute, non c'è nulla di più conveniente della vaccinazione. Infatti, ci sono vari studi che dicono che 1 euro investito in vaccinazioni ne fa tornare 19 euro di risparmi sulle cure. Quindi, dal punto di vista del guadagno che si ha nel perseguire gli obiettivi del Piano nazionale vaccini, non c’è alcun tipo di dubbio. La vaccinazione dell'herpes zoster fatta nella popolazione anziana o nella popolazione con concomitanti condizioni di rischio, comporta una forte riduzione della patologia, con un guadagno di salute, ma anche con una forte riduzione delle conseguenze sanitarie, come i ricoveri e l’accesso alle cure”. Così, Enrico Di Rosa, direttore del servizio “Igiene e Sanità Pubblica” della Asl Roma 1 e presidente della Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica - SItI, all’incontro ‘Fuoco di Sant’Antonio, non facciamo gli struzzi. Chi è a rischio (spesso) non lo sa’ a Palazzo dell’Informazione a Roma.