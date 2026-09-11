Hiv, Infettivologa Castagna: "Terapie a lento rilascio migliorano qualità di vita"

"Abbiamo raggiunto la possibilità di trasformare l'infezione da Hiv da mortale a cronica. Adesso, con le terapie a lento rilascio, abbiamo davvero la possibilità di incidere sulla qualità di vita". Sono parole di Antonella Castagna, primario di Malattie infettive Irccs ospedale San Raffaele e professore di Malattie infettive università Vita-Salute San Raffaele di Milano, intervenendo a Milano alla presentazione di "Aderenza in Hiv", la nuova sezione del sito ViiV Healthcare dedicata alla continuità di cura.