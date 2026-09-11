circle x black
Cerca nel sito
 

Hiv, Vecchio (ViiV Healthcare Italia): "Terapia esprime suo vero valore solo con aderenza"

sponsor

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
11 settembre 2026 | 14.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"L'aderenza per ViiV Healthcare è un elemento estremamente importante. Non rappresenta solo una variabile clinica ma anche strategica. Una terapia può essere estremamente efficace, ma se non è in grado di essere compatibile con la vita delle persone, il suo valore rischia di non concretizzarsi completamente". Lo ha detto Fabio Vecchio, Market access, Government affairs and Communications Director di ViiV Healthcare Italia, partecipando a Milano alla presentazione di "Aderenza in Hiv", la nuova sezione del sito ViiV Healthcare dedicata alla continuità di cura.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
"Tutto cominciò con un piatto di pasta al burro", quando Bonino ricordava l'incontro con Pannella - Video
Venezia 83, il regista Carrozzini: "L'Ai nel cinema sì, ma non deve sostituire gli attori" - Video
Ue, calano attraversamenti irregolari: 35% in meno
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video
News to go
Assegno unico, anche nel 2027 sarà adeguato all'inflazione
Venezia 83: da Achille Lauro a Fiorello, red carpet 'all star' per Renzo Rosso - Video
Emergenza sangue, Marco Liorni alla raccolta Avis-Adnkronos: "Atto di altruismo" - Video
Gösta, il cocker narcolettico che all'improvviso cade addormentato - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla nona giornata - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza