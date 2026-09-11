Hiv, Vecchio (ViiV Healthcare Italia): "Terapia esprime suo vero valore solo con aderenza"

"L'aderenza per ViiV Healthcare è un elemento estremamente importante. Non rappresenta solo una variabile clinica ma anche strategica. Una terapia può essere estremamente efficace, ma se non è in grado di essere compatibile con la vita delle persone, il suo valore rischia di non concretizzarsi completamente". Lo ha detto Fabio Vecchio, Market access, Government affairs and Communications Director di ViiV Healthcare Italia, partecipando a Milano alla presentazione di "Aderenza in Hiv", la nuova sezione del sito ViiV Healthcare dedicata alla continuità di cura.