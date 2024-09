È stato presentato oggi all’Auditorium dell’università Milano-Bicocca il secondo outpost dell’Ateneo: è Bridge (Bicocca research and innovation for development and global health) - Uganda, nato dalla collaborazione tra l’università milanese con l’ospedale locale Lacor Hospital e finalizzato a sviluppare attività congiunte di ricerca e formazione all’insegna della multidisciplinarietà.