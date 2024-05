Malatesta (Ananas Aps): "Neurofibromatosi ha forte impatto su psiche bambini"

“Per affrontare le problematiche, non solo estetiche, generate dalla neurofibromatosi di tipo 1 è importante un supporto psicologico sin dalla più tenera età”. Lo ha detto Maria Malatesta, presidente Associazione nazionale aiuto per la neurofibromatosi amicizia e solidarietà (Ananas Aps) durante la presentazione di 'Siamo iNFinite sfumature. Oltre i segni della neurofibromatosi', progetto promosso da Ananas (Associazione nazionale aiuto per la neurofibromatosi amicizia e solidarietà), Anf (Associazione Neuro Fibromatosi) e Associazione Linfa (Lottiamo insieme contro le neurofibromatosi), in collaborazione con Alexion, AstraZeneca Rare Disease.