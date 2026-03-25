circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie rare: ipertensione polmonare, cardiologo Badagliacca, 'importante esperienza per utilizzare al meglio le terapie'

sponsor

25 marzo 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La presenza di "sintomi aspecifici" come l'affanno causa un ritardo nella diagnosi dell'ipertensione arteriosa polmonare (Iap) che viene quindi individuata "in fase avanzata. Questo rappresenta la principale criticità", per questo è "necessaria esperienza. Nell'ultimo ventennio si è ampliata molto l'offerta di farmaci in commercio, ma l'approccio terapeutico, ossia la combinazione dei farmaci tra loro, e la scelta, nell'ambito dei diversi farmaci a disposizione, è importante per capire l'approccio migliore al paziente per garantirgli, il massimo del miglioramento". Lo ha detto Roberto Badagliacca, professore responsabile Uos Terapia intensiva cardiologica, dipartimento di Scienze mediche e cardiovascolari, università Sapienza - Policlinico Umberto I di Roma, all'evento di presentazione, a Roma, della campagna di sensibilizzazione sull'ipertensione arteriosa polmonare 'Aria di vita - ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare' promossa da Msd Italia con il patrocinio di Amip - Associazione malati di ipertensione polmonare e Aipi - Associazione ipertensione polmonare italiana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza