Malattie rare, neurologo Rini: 'nuove terapie come zilucoplan efficace nel migliorare condizione clinica e qualità di vita del paziente affetto da miastenia gravis"

"La miastenia gravis è una patologia autoimmune che colpisce la giunzione neuromuscolare, ovvero il punto di contatto tra il nervo e il muscolo, e i suoi sintomi principali sono la faticabilità e la fluttuabilità dei sintomi". Negli ultimi anni sono diventate disponibili nuove terapie biologiche e "tra queste abbiamo zilucoplan, un peptide macrociclico inibitore del complemento. In Italia abbiamo condotto uno studio multicentrico che ha coinvolto 14 centri, dal quale è emerso come zilucoplan sia un farmaco efficace nel migliorare non solo la condizione clinica del paziente, ma anche la qualità della vita". Lo spiega Nicasio Rini, neurologo dell'Università di Palermo, in occasione del cinquanteseiesimo congresso della Società italiana di neurologia che si è svolto a Firenze dal 24 al 27 ottobre.