Malattie rare: paziente, 'Aisla Family Summer Camp ha fatto bene a mia figlia'

"Giulia è una bambina molto sensibile e, dopo la diagnosi della mia malattia, si era un po' chiusa in sé stessa. Questa settimana di vela, amicizia e condivisione le ha permesso invece di riaprirsi, stringere legami con ragazzi di età, città e regioni diverse e ritrovare serenità. Vedere nascere queste amicizie è stato molto emozionante e ci ha confermato il valore di un progetto che aiuta i figli delle persone con Sla a non sentirsi soli". Lo ha detto Simone Montermini, persona con sclerosi laterale amiotrofica e padre di Giulia, che ha partecipato a 'Estate Insieme– Aisla Family Summer Camp', nel corso della diciottesima edizione di "Thalas Mare & Vento – Il grande abbraccio", la storica veleggiata solidale organizzata da Aisla-Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica nel Golfo di Piombino in occasione della Giornata Mondiale sulla Sla del 21 giugno.