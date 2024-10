Malattie rare, Rasconi (Centri Clinici NeMO): “Con Sma Talent school diamo la possibilità di vivere i propri sogni”

"Non ci bastava affrontare la malattia solo all’interno delle mura del nostro centro. Con il progetto Sma Talent School vogliamo dare alle persone la possibilità di vivere i propri sogni e la propria vita al di là della malattia, attraverso la loro voce”. Lo ha detto ai microfoni dell’Adnkronos Salute Marco Rasconi, presidente Centri Clinici NeMO, intervistato in occasione della presentazione di Sma Talent School, il progetto sviluppato da Centri Clinici NeMO, Famiglie Sma e Roche. Obiettivo del progetto, valorizzare le possibilità di utilizzo della voce per chi vive con la Sma (atrofia muscolare spinale).