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Malattie rare, Sla: Forghieri (Intesa Sanpaolo), 'Ovunque vicini offre percorso di vita personalizzato'

20 maggio 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il progetto Ovunque vicini parte da un bisogno clinico, ma mette al centro della sua attenzione la persona. Un percorso di vita personalizzato che vuole portare al miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Pensa a una presa in cura della persona più efficace, più inclusiva e più umana". Così Andrea Forghieri, executive director Intesa Sanpaolo per il sociale, in occasione della presentazione di "Ovunque vicini – Assistenza specialistica per le persone con Sla", il nuovo modello promosso da Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, in partenariato con Fondazione Serena, Centri clinici Nemo. Il progetto è realizzato con il finanziamento della presidenza del Consiglio dei ministri – ministro per le Disabilità, a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e con il contributo di Intesa Sanpaolo.

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