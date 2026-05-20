Malattie rare, Sla: presentato il progetto Ovunque vicini

Costruire una infrastruttura nazionale di prossimità specialistica, capace di portare competenze cliniche, supporto sociale e continuità assistenziale, direttamente a casa, nella vita quotidiana delle persone con sclerosi laterale amiotrofica e delle loro famiglie. Questo l'obiettivo di "Ovunque Vicini – Assistenza specialistica per le persone con Sla", il nuovo modello promosso da Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, in partenariato con Fondazione Serena – Centri Clinici Nemo.