Marilab, artista Vittoni (Noise): “Approccio multidisciplinare per realizzare le 12 tele”

“Per realizzare quest'opera abbiamo adottato un approccio multidisciplinare”, unendo “varie tecniche, tra cui lo spray aerografo, lo stencil, il pennello e la spatolato”. Mescolando questi stili artistici è stato raggiunto “un risultato armonioso” capace di unire “queste dodici tele insieme”. Non solo: “oltre a utilizzare diverse tecniche, abbiamo anche mescolato due stili artistici diversi” poiché “siamo due artisti differenti, con due stili diversi e abbiamo cercato in ogni tela di mescolare la nostra arte”. Infatti, “non ci siamo divisi le tele, abbiamo lavorato entrambi su ognuna di esse”. A dirlo l’artista Steven James Vittoni (Noise), a margine dell’inaugurazione a Pomezia di Future Labs, il nuovo centro polispecialistico avanzato di Marilab, dove è accolta la sua opera “Amore per la Vita”, creata insieme all’artista Howen Poison.