Milano-Cortina: Alparone (Lombardia), 'sport è valore di prevenzione per la salute'

06 febbraio 2026 | 15.44
"In una regione come la Lombardia è fondamentale promuovere lo sport come valore di prevenzione per la salute. In questo senso, la collaborazione con Lilly è centrale: ricerca e innovazione procedono infatti di pari passo con lo sport, la salute e l'educazione sanitaria". Così Marco Alparone, vice presidente della Giunta regionale della Lombardia, all'incontro con la stampa organizzato a Milano da Lilly per inaugurare un tour itinerante con due installazioni immersive: The Impossible Gym – Winter Edition in Piazza dei Mercanti, pensata per evidenziare le sfide che le persone con obesità affrontano quotidianamente e Fan Village in Piazza del Cannone, dedicato alla storia della medicina moderna.

