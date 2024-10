La dottoressa Silvana Muscarella, segretario del consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici di Palermo, ha sottolineato l'importanza del Dragon Boat come parte del percorso terapeutico e riabilitativo per le donne operate di tumore al seno. L'attività sportiva, oltre a favorire la riabilitazione fisica, offre benefici significativi per il benessere psicologico.