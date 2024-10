Nappi (Agui): "Al congresso ginecologi università per ricerca e didattica"

“La componente universitaria partecipa all’organizzazione del prossimo congresso Sigo. Sarà fondamentale l'apporto dell’università, ossia la ricerca e la didattica. Saranno naturalmente presentati quelli che sono i risultati di più aggiornati sulla letteratura scientifica della nostra disciplina, in tutti gli ambiti: in oncologia, in ginecologia, in medicina della riproduzione, in ostetricia, con tutte quelle che sono le innovazioni relative all'intelligenza artificiale”. Così Luigi Nappi, presidente eletto Agui, Associazione ginecologi universitari italiani, alla vigilia del 99° Congresso nazionale della Sigo, Federazione italiana di ginecologia e ostetricia (Aogoi-Agui-Agite), dal 3 al 6 novembre a Firenze, all’Adnkronos Salute ricorda l’importante “partecipazione degli specialisti in formazioni, gli specializzandi”.